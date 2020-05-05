Россиянам захотели разрешить использовать электронные подписи на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило использовать разрешить россиянам использовать электронные подписи на портале «Госуслуги». Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что гражданам позволят совершать некоторые сделки на портале с помощью цифровой подписи в экспериментальном порядке. В частности, таким образом можно будет заключить договор по аренде федерального имущества и предоставлять налоговую отчетность. Кроме того, это позволит визировать документы по трудовым отношениям, трудоустройству, подготовке и дополнительному образованию работников.

Целью инициативы в ведомстве называют повышение эффективности удаленного взаимодействия между органами, организациями, предпринимателями и гражданами.

Помимо Минкомсвязи, на разных этапах для внедрения новшества планируется привлечь Минтруд, ФСБ, ФНС, ФАС и Росимущество. Начало эксперимента длиной в год планируется на 1 июня этого года.

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