Воробьев призвал дачников соблюдать самоизоляцию

Дачники должны сознательно подходить к соблюдению требований самоизоляции в условиях эпидемии нового коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

«У нас в плохую погоду 1,5 миллиона дачников, в хорошую — до 4 миллионов приезжают. Чем дальше, тем больше... Мы очень надеемся, что каждый дом, каждый участок и дачный кооператив будут соблюдать все требования», — сказал Воробьев.

Он отметил, что власти уделяют большое внимание вопросам пожарной безопасности и вывоза мусора.

В Подмосковье действует режим самоизоляции, в рамках которого выходить из дома разрешается только по уважительной причине. Для поездок на любом виде транспорта необходимо оформлять цифровой пропуск. С 12 мая во всех общественных местах граждане должны носить маски. Также Воробьев рекомендовал жителям носить перчатки.

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