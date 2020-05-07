Воробьев призвал дачников соблюдать самоизоляцию

Дачники должны сознательно подходить к соблюдению требований самоизоляции в условиях эпидемии нового коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.
«У нас в плохую погоду 1,5 миллиона дачников, в хорошую — до 4 миллионов приезжают. Чем дальше, тем больше... Мы очень надеемся, что каждый дом, каждый участок и дачный кооператив будут соблюдать все требования», — сказал Воробьев.
Он отметил, что власти уделяют большое внимание вопросам пожарной безопасности и вывоза мусора.
В Подмосковье действует режим самоизоляции, в рамках которого выходить из дома разрешается только по уважительной причине. Для поездок на любом виде транспорта необходимо оформлять цифровой пропуск. С 12 мая во всех общественных местах граждане должны носить маски. Также Воробьев рекомендовал жителям носить перчатки.