Дочь одного из богатейших россиян поймали в закрытом пансионате Росгвардии

В подмосковном пансионате Росгвардии, закрытом с февраля, задержаны 20-летняя дочь одного из богатейших россиян Софья Жукова с другом по имени Николай, который является профессиональным самбистом. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, проход на территорию пансионата, расположенного в деревне Маслово Одинцовского района, строго по пропускам, по периметру охрану несут сотрудники Росгвардии. Они поймали двоих нарушителей в охраняемой зоне около 20:00, дата не уточняется.

Росгвардейцы вызвали полицию, которая установила личности задержанных. Они не смогли объяснить, зачем проникли в закрытый пансионат. Отмечается, что Софья участвовала во множестве турниров по конным видам спорта, а ее друг Николай — призер многочисленных соревнований по самбо.

Правонарушение запротоколировано, идет проверка.

Юрий Жуков, отец Софьи Жуковой, входит в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние оценивается в 450 миллионов долларов.

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