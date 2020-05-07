Более двух миллионов заявок поступило на участие в «Бессмертном полку онлайн»

Около двух миллионов россиян подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн», которая пройдет в День Победы по всей России. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, передает ТАСС.

По его словам, количество заявок увеличивается с каждым днем.

Макаров уточнил, что виртуальное шествие начнется в Петропавловске-Камчатском в 11:00 и продлится не один день. «Технические возможности не позволяют нам за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов», — пояснил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ходе акции люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных, а на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления и песни фронтовых лет.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России. Также ролики, подготовленные гражданами, будут транслироваться в интернете. За первую неделю с начала регистрации организаторам поступило уже свыще 600 тысяч заявок.

«Бессмертный полк» — это международное общественное гражданско-патриотическая акция по сохранению памяти о героях, воевавших с фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны.

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