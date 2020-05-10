Великобритания незначительно смягчит карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен объявить о незначительном смягчении карантинных мер, которые были введены в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

По данным издания, глава правительства с понедельника, 11 мая, разрешит заниматься спортом более одного раза на улице, если сохранится дистанция в два метра между людьми. Ранее заниматься спортом на воздухе разрешалось только один раз в сутки. Кроме того, с 13 мая начнут работать садовые рынки, которые закрыли свои двери полтора месяца назад.

Также ожидается, что Джонсон объявит о том, что с начала июня все прибывающие в страну должны уйти на самоизоляцию на две недели. Нарушителям может грозить штраф или депортация, если речь идет об иностранцах.

Указывается, что такие планы правительства подверглись критике со стороны авиакомпаний и турфирм, которые выразили опасения, что жесткие меры не восстановят туризм в ближайшее время, как внутренний, так и выездной.

В Европе открытие границ планируют на 15 июня. При этом в Еврокомиссии отметили, что сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС. Также отмечается, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС.

Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано 216,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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