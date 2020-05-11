Путин заявил о тысячах сохраненных жизней в России из-за карантина

Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось сохранить тысячи жизней. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого ведется в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, мировой опыт показал, что именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. «А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно сказать это без всякого преувеличения, многие тысячи жизней», — сказал Путин.

Ранее президент в очередной раз обратился к россиянам из-за коронавируса и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается.

Российский лидер поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Президент также поручил Минздраву с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили 11,6 тысячи новых случаев заражения, общее число зараженных превысило 221 тысячу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!