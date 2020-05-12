В Иордании поделились секретом успеха в борьбе с коронавирусом. О нем РИА Новости рассказал местный депутат Ибрагим Баддур.

Парламентарий подчеркнул, что Иордания ввела превентивные меры, закрыв страну еще до появления вспышки COVID-19 внутри государства. Кроме того, всех прибывших в нее сразу отправляли на обязательный карантин сроком две недели. Параллельно власти изолировали небольшое число зараженных. «Закрыли все места, которые способствуют быстрому распространению: мечети, школы», — отметил депутат.

Такие действия дали хороший результат, отмечает Баддур. При этом в стране, по его словам, опасаются второй волны вируса, так как у людей не выработался иммунитет. В данный момент Иордания вводит постепенные послабления для работы государственных учреждений и некоторых сегментов частного сектора.

Всего в Иордании зафиксировано 576 случаев заражения коронавирусом, 9 человек умерли, 390 вылечились.

Ранее сообщалось, что Австралии и Новой Зеландии удается эффективно справляться с коронавирусом из-за комплекса мер, осуществить которые другие страны опоздали. Эксперты отмечают, что на ситуацию в упомянутых государствах повлияли быстрые решения по строгой изоляции, исправное соблюдение внутренних правил населением и широкое его тестирование на COVID-19. Кроме того, отмечается, что Новая Зеландия при принятии политических решений использует научно-экспертные разработки, а премьер-министр страны Джасинда Ардерн имеет высокий уровень доверия в обществе.

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