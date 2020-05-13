Инфекционный госпиталь в парке «Патриот» примет 1,4 тысячи пациентов

Инфекционный госпиталь в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

С 7 мая госпиталь уже начал свою работу — введен первый блок. К середине месяца центр будет функционировать в полном объеме, говорится в сообщении.

«Минобороны направляет нам 630 человек — врачей, средний и младший медперсонал. Среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой», — сказал руководитель инфекционного центра, заместитель главврача Одинцовской горбольницы Дмитрий Айзиков.

Стационар создан на базе четырех главных павильонов конгрессно-выставочного центра. Три из них предназначены для пациентов, которые уже выздоравливают. В одном павильоне будут оказывать помощь людям с тяжелыми симптомами. Для них предусмотрено 220 коек с подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ.

Ранее сообщалось о строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID–19 на базе выставочного центра «Крокус Экспо». Он рассчитан на тысячу человек.

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