Объяснен вред коронавируса для пожилых людей

Ученые Университета Огаста в США выяснили, почему пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу. Оказалось, что в организме стариков снижено количество специфических молекул, относящихся к микроРНК (miRNA) — малым некодирующим молекулам РНК длиной 18-25 нуклеотидов. Статья исследователей опубликована в журнале Aging and Disease.

Известно, что микроРНК в клетках-хозяина нацеливаются на 3′-нетранслируемую и кодирующую области вирусного генома, блокируя их функции и, таким образом, оказывая противовирусный эффект. Специалисты проанализировали человеческие микроРНК, нацеленные на геномы возбудителей SARS и COVID-19, и определили связь между их количеством и возрастом человека.

Всего ученые нашли 848 микроРНК, нацеленных на геном вируса SARS, и 873 микроРНК, нацеленных на геном вируса COVID-19. При этом микроРНК, участвующие в подавлении размножения SARS-CoV-2, оказались связаны с различными возрастными изменениями и заболеваниями. У старых людей наблюдалось снижение количества защитных молекул, что может способствовать тяжелым симптомам и высокой смертности у пожилых людей.

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