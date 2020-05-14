Более 100 тысяч жителей Подмосковья получили продуктовые и медицинские наборы, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее цитирует ТАСС в четверг, 14 мая.

«Наборы разные: это наборы для пожилых людей, для тех, у кого есть маленькие дети, даже для медицинских работников», — уточнила она.

По ее словам, в период действия ограничительных в мер, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, областная социальная служба работает в усиленном режиме. Забралова отметила, что соцработники обзванивают жителей, чтобы узнать, кому какая требуется помощь.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. До конца мая в регионе действует режимы всеобщей самоизоляции и так называемый масочный. Для передвижения на любом виде транспорта нужно получать цифровой пропуск. Планируется, что с 18 мая в регионе возобновятся строительные работы.

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