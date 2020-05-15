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Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам

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Фото: Sotheby's

Мужчина получил бутылку коньяка вместо зарплаты на заводе La Maison Gautier 140 лет назад и обеспечил безбедную жизнь своим потомкам. Об этом сообщает Comic Sands.

Предок семьи, которая передала бутылку аукционному дому Sotheby's, в течение 10 лет работал в коньячном регионе Франции. В 1880 году урожаи по всей Европе массово пострадали из-за виноградных филлоксер, поэтому вместо зарплаты сотрудникам выдали спиртное.

Одна из бутылок оказалась в семье героя материала. На протяжении десятилетий она хранилась в погребе в комплекте с оригинальной этикеткой, и 140 лет спустя родственники решили узнать современную стоимость реликвии.

Эксперты установили, что коньяк датируется 1762 годом и является одной из трех сохранившихся бутылок Gautier Cognac. Две другие были проданы на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году за 58 тысяч долларов (почти 4,2 миллиона рублей).

Указанную бутылку также выставят на аукцион, по итогу которого семья получит как минимум 1,3 миллиона долларов (примерно 98 миллионов рублей).

Cпециалист Sotheby's в области спиртных напитков Джонни Фаул (Jonny Fowle) отметил, что напиток все еще должен иметь хороший вкус.

В ноябре 2019 года со дна Балтийского моря подняли почти сотню бутылок редкого французского алкоголя. Бутылки с коньяком и ликером должны были доставить в Петроград в 1917 году во время Первой мировой войны. Однако экипаж шведского парохода затопил ценный груз, так как алкоголь в то время являлся контрабандой. В результате затонувшие коробки с сотнями бутылок обнаружила дайверская команда Ocean X.

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