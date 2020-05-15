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Иран отправил корабли в Венесуэлу

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Фото: Globallookpress.com

По меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу, сообщает Al-Masdar News со ссылкой на данные мониторинговых сервисов.

На момент публикации первый из кораблей уже находился в водах Атлантического океана. Известно, что это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству от Исламской Республики.

По данным издания, неясно, получится ли у иранцев гладко провести поставку: военно-морские силы США за последние сутки направили в воды Карибского моря неподалеку от берегов Венесуэллы как минимум четыре военных судна, которые могут перехватить иранские танкеры.

В данный момент Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и его союзников. Иран также находится под американскими санкциями.

14 мая власти Венесуэлы направили в ООН жалобу на вторжение: президента Николаса Мадуро якобы пытались убить иностранные силы из США и Колумбии.

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро заявлял, что 3 мая инициировал операцию по свержению Мадуро. При этом Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что атаку американская ЧВК совершила по договору с венесуэльской оппозицией.

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