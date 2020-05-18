Курс рубля взлетел

В начале торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 73 рублей, евро — ниже 79 рублей, что стало минимумом за последние два месяца, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:07 доллар стоил 72,89 рубля, а евро 78,9 рубля. Курс российской валюты взлетел на фоне роста нефтяных котировок, что связано с ожиданием завершения ограничительных мер из-за коронавируса.

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Июльский фьючерс на сорт Brent вырос до 33,84 доллара за баррель, а на сорт WTI — до 31,1 доллара. В последний раз нефть выше 33 долларов за баррель Brent торговался 13 апреля 2020 года.

Вместе с рублем растут и основные российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи прибавляет 1,5 процента, а РТС — более 2,5 процента.

Ранее сообщалось, что с начала кризиса из-за коронавируса, на который наложился нефтяной, Центробанк России потратил на поддержку рубля более 6,6 миллиарда долларов. По оценке Газпромбанка, без такой поддержки доллар мог бы стоить более 110 рублей.

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