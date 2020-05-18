В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус

Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях. Об этом сообщается на сайте Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано», куда входит разработчик теста «ТестГен».

В компании заявили, что тест обладает точностью в более чем 96 процентов, результат тестирования будет готов через два часа. При анализе будут использоваться пробы, взятые со слизистой оболочки рта, носа или глотки, либо мокрота из легких.

В сообщении также сказано, что тест-систему разработали приблизительно за месяц, первые партии уже готовы к отправке в регионы России. На начальном этапе компания производит около 50 тысяч тестов за сутки. «ТестГен» также готовится получить европейский сертификат соответствия для выхода на зарубежный рынок.

Ранее сообщалось, что созданный в России тест на выявление антител к коронавирусу стал одним из лучших в мире по результатам испытаний. Как сообщил директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, отечественный тест выявляет антитела у 99 из 100 переболевших пациентов. Тест был зарегистрирован Росздравнадзором 1 мая.

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исходов и 70 209 случаев выздоровления.

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