Воробьев проверил работу молочной фермы в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу молочной фермы «Агрофирма Сосновка» в Озерах, производственная мощность которой превышает 12 тысяч тонн молока в год. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 20 мая.

«Специальные датчики измеряют активность коров, показывают сколько времени она находится на кормовом стойле. Если видим негативные изменения, то очень быстро находим больных коров», — рассказала заведующая фермой Юта Поп.

По ее словам, коровы приходят на дойку два раза в день. Каждая корова чипирована, это дает возможность контролировать ее здоровье, следить за рационом и величиной надоя, уточнила специалист.

В свою очередь, министр сельского хозяйства региона Андрей Разин сообщил, что в текущем году на поддержку сельхозпредприятий Подмосковья перечислено порядка двух миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.