Число погибших в пожаре пациентов российской больницы выросло

Число погибших в пожаре пациентов больницы в Зеленодольске (республика Татарстан) выросло до трех. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в региональном минздраве.

Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших.

Уточняется, что причиной смерти третьего пациента стало отравление продуктами горения.

Пожар в Центральной районной больнице города произошел в ночь на субботу, 23 мая. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в сосудистом отделении двухэтажного здания. Очевидцы рассказали, что в больнице наблюдались проблемы с освещением, а потом «из палаты на первом этаже пошел черный дым». Из здания было эвакуировано 88 человек.

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