Появилось видео с места пожара в российской больнице

Появилось видео с места пожара в больнице Зеленодольска, Татарастан, в результате которого погибли два человека, еще четверо пострадали. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На кадрах видно, как эвакуируют пациентов. Отмечается, что из больницы вывели 88 человек. Пожар произошел в сосудистом отделении двухэтажного здания ЦРБ. Там в основном проходят лечение пациенты, которые перенесли инсульт. Возгорание было ликвидировано.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики, на место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Очевидцы рассказали, что в больнице наблюдались проблемы с освещением, а потом «из палаты на первом этаже пошел черный дым».

12 мая сообщалось о пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли пять человек, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких.

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