В России рассказали об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал об опасности заигрывания президента Белоруссии Александра Лукашенко с Западом. Об этом сообщает «Украина.ру».

По словам сенатора, «игра» американской стороны на постсоветском пространстве заключается в том, чтобы привести к власти выгодных ей лиц. Он напомнил о судьбе экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе и бывшего украинского лидера Виктора Януковича. «Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти [Михаила] Саакашвили через госпереворот», — отметил политик.

Пушков также заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович старался быть хорошим партнером для западных государств, однако в результате лидеры этих стран выступили в поддержку майдана. Сенатор также добавил, что главами МИД Польши, Франции и Германии были даны письменные гарантии Януковичу, что он сможет заключить перемирие с оппозицией, а спустя несколько месяцев состоятся новые выборы, но на следующий же день эти гарантии «выкинули на помойку».

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По мнению Пушкова, цель политики западных государств заключается в смене строя в Белоруссии, а не в развитии отношений без внутренних изменений. «Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст», — добавил Пушков. Он выразил уверенность в том, что Лукашенко это понимает.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, однако их «сверхбыстрое сближение» маловероятно.

В феврале во время визита в Белоруссию госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности отмены санкций, а также о готовности обеспечить республику нефтью по конкурентным ценам. Он также отметил значительный прогресс в ситуации с правами человека в стране. В свою очередь Александр Лукашенко назвал Помпео «одним из архитекторов современной политики США».

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