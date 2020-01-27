Белоруссия уличила россиян во ввозе «санкционки» в Россию

Основной объем санкционной продукции, попадающей в Россию из Белоруссии, ввозят россияне. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Юрий Сенько, сообщает «Интерфакс».

По его словам, белорусские власти продолжают жестко отрабатывать вопросы, связанные с перемещением через границу республики «санкционки».

«За прошлый год было составлено более 600 административных протоколов. В большинстве случаев это нарушители из Российской Федерации, которые здесь (в Белоруссии — прим. "Ленты.ру") приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются ее перевозить», — уличил Сенько россиян в нарушении таможенного законодательства.

При этом он подчеркнул, что нарушители из России пытаются подставлять белорусские компании. Сенько добавил, что общий объем санкционной продукции, изъятой за 2019 год, превысил 14 тысяч тонн.

Весной 2019 года в Россельхознадзоре заявили, что Белоруссия продолжает поставлять в Россию санкционную продукцию под видом местной.

США, страны Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!