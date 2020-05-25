России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

Почти половина бюджета России приходится на доходы от торговли энергоресурсами, отмечает агентство. Однако из-за пандемии и глобального потепления спрос на ископаемые источники энергии резко упал, что даже привело к краткосрочному установлению отрицательных цен на сырье. Аналитики допускают, что коронавирус ускорит мировой отказ от ископаемого топлива и что пик потребления такой энергии мог прийтись на 2019 год. Это на 15 лет раньше, чем прогнозировало российское правительство в марте 2020 года.

Если российская экономика не адаптируется к новой реальности, то доходы бюджета будут «падать драматически», а рост ВВП страны в ближайшие 20 лет ограничится 0,8 процента. Такой уровень значительно ниже оценок Минэкономразвития, которое предполагает рост в 2,8-3,1 процента в 2021-2023 годах после падения на 5 процентов по итогам 2020-го.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал нынешний кризис поводом для пересмотра экономической политики России. По его мнению, страна больше не может рассчитывать на доходы от нефти, которые получала в последние десятилетия, и должна начать зарабатывать на технологиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!