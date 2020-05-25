Испания разрешила походы в бары

Испанские Мадрид и Барселона смягчают карантинные меры: в городах разрешили походы в бары и кафе, открыли парки. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, местные власти разрешили открыть террасы кафе, баров и ресторанов, однако они могут впускать ограниченное число посетителей. Музеи и библиотеки тоже могут начать работу, церкви и маленькие магазины открыты с прошлой недели.

Рестораны, спортзалы и бассейны в Мадриде и Барселоне пока закрыты, а передвижение между разными регионами Испании все еще ограничено.

18 мая в Мадриде местные жители устроили кастрюльную акцию протеста против социалистического правительства главы кабмина Педро Санчеса и за скорейшее снятие карантина. Многие из участников надели флаги Испании как плащи.

По последним данным, в Испании 235,7 тысяч заражений коронавирусом. 28,7 тысяч человек погибли, а 150,3 тысячи — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



