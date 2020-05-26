Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,8 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 3807, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 26 мая.

3807 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 26 мая

За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 362 тысячи.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 мая приблизилось к 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 87,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 346 232 пациента, 2,23 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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