Жена Джигана опровергла продажу дома после скандала в семье

Жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова опровергла появившуюся в СМИ информацию о предстоящей продаже загородного дома, где супруги в последние годы проживали вместе с детьми. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Вот несколько фактов, о которых постоянно говорят СМИ: дом мы не продаем и продавать никогда не собирались, это кто-то просто придумал, — пояснила Самойлова. — Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей».

Материалы по теме Налей и отойди Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие

Жена рэпера также отметила, что она не страдает и не находится в состоянии депрессии после скандала в семье. «У меня все хорошо, я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за десять лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом», — заключила Самойлова.

О намерении развестись с супругом она заявила в марте. По словам женщины, она решилась на такой шаг из-за измен Джигана и его психического состояния. В мае стало известно, что Самойлова потребует от музыканта половину доходов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru