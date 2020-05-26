Врач предрек негативные последствия жесткого карантина

Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры. В новом видео, опубликованном на его YouTube-канале, он заявил, что чем дольше они продлятся, тем дольше будет вырабатываться популяционный иммунитет.

«Чем интенсивнее мы будем закручивать гайки, ограничивать общение, полеты, закрывать все, тем больше будет выработка коллективного иммунитета. Он все равно выработается рано или поздно. Рано или поздно 60-70 процентов народу будет иммунитет иметь, и тогда передача остановится», — предрек Комаровский.

Врач добавил, что из-за жестких карантинных мер в связи с коронавирусом во многих странах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей. «Нам еще это может аукнуться вспышками, и тогда мы посмотрим, как наши инфекционные больницы будут справляться с ковидом, плюс коклюш, плюс дифтерия, плюс корь», — резюмировал доктор.

Ранее Комаровский объяснил, чем может быть неполезно постоянное ношение медицинской маски. По его словам, оно будет затруднять терморегуляцию и приводить к тому, что люди будут испытывать дискомфорт, интенсивно потеть и, как следствие, постоянно поправлять маску руками.

Ранее 25 мая сообщалось, что 23 региона России готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

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