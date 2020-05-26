Ким Кардашьян раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст раскрыла секрет своей идеальной фигуры. На серию сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Mirror.

По информации издания, знаменитость регулярно занимается спортом с семи утра со своим личным тренером Мелиссой Алькантарой (Melissa Alcantara). Несмотря на режим изоляции, введенный на фоне вспышки коронавируса, Кардашьян продолжает тренироваться под ее руководством по видеосвязи.

«Сегодня ноги не слушаются, но я все равно занимаюсь», — подписала предпринимательница кадр в Instagram, на котором запечатлено ее спортивное оборудование.

Quarantine Workout Фото опубликовано @kimkardashian

Так, в рамках высокоинтенсивной круговой кардиотренировки она выполняет следующий ряд упражнений: 100 прыжков с утяжелением, приседания на специальном тренажере, 25-минутная ходьба по беговой дорожке с высоким уклоном. Такой комплекс знаменитость повторяет четыре раза.

Помимо этого, она выполняет упражнения для пресса, а также работает с гантелями. Отмечается, что описанная тренировка способствует сжиганию калорий и улучшению метаболизма.

Ранее в феврале голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости: она занимается спортом шесть раз в неделю и придерживается правильного питания. Актриса отметила, что никогда не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд. Вместо этого она постоянно пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!