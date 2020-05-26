Женщина вызвала полицию после просьбы темнокожего мужчины следить за собакой

Видео: @melodyMcooper / Twitter

В сети набирает популярность видео с белой женщиной, которая после просьбы одного из посетителей парка проследить за собакой, начала нервно вызывать полицию со словами, что ей угрожает темнокожий мужчина. Об этом пишет сайт NBC News.

Инцидент произошел в понедельник, 25 мая, когда Кристиан Купер (Christian Cooper) прогуливался по Центральному парку Нью-Йорка и наблюдал за птицами. Он заметил собаку, гуляющую без поводка и подошел к хозяйке животного с просьбой взять собаку на поводок, как это предусмотрено правилами парка.

Однако женщина отказалась это сделать и мужчина начал снимать происходящее на видео, которое позже было опубликовано сестрой Купера в ее Twitter-аккаунте. На кадрах видно, что женщина, которая оказалась однофамилицей мужчины и назвала себя Эми Купер (Amy Cooper), требовала от него прекратить съемку, доставая телефон и угрожая вызвать полицию. «Я скажу им, что афроамериканец угрожает моей жизни», — выкрикивала она.

Комментируя произошедшее в диалоге с NBC News, Купер сказал, что просто хотел, чтобы женщина следовала правилам этой части парка, чтобы защитить окружающую среду. «Если среда обитания будет разрушена, мы не сможем пойти туда, чтобы увидеть птиц, насладиться озеленением парка», — сказал он. Он отметил, что женщина подумала, что Купер «разыграет расовую карту».

Мужчина отметил, что Эми Купер выглядела безумно, пытаясь дозвониться в полицию. В конце концов она взяла собаку на поводок. На видео слышно, как Кристиан Купер говорит «спасибо», прежде чем закончить запись. Он сказал, что чувствовал необходимость записать инцидент, потому что не хотел ощущать себя запуганным.

Изначально Эми Купер отказалась комментировать ситуацию, но затем в телефонном разговоре с NBC New York сказала, что сожалеет о своем поведении. «Я искренне и смиренно извиняюсь перед всеми, особенно перед этим человеком, его семьей. Это было неприемлемо, и я смиренно и полностью приношу извинения всем, кто видел это видео, всем, кто был оскорблен», — сказала она.

Видео, которое было просмотрено более 16 миллионов раз к утру вторника, 26 мая, вызвало возмущение работодателя женщины. Управляющая инвестициями компания Франклин Темплтон (Franklin Templeton) опубликовала заявление, в котором говорится, что Эми Купер отправляют в административный отпуск на время проведения расследования.

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