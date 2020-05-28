Найден новый способ обезопасить людей на пляжах во время пандемии коронавируса

В Испании нашли способ обезопасить людей на пляжах во время пандемии коронавируса, избежав «войн» за лежаки. Об этом сообщает газета The Sun.
По данным таблоида, несколько курортов Мадрида, Майорки и Канарских островов разработали новый метод контроля над обеспечением туристами социального дистанцирования — предварительное бронирование мест.
Порталы для бронирования запустила компания Natare 360º, которая специализируется на организации массовых мероприятий, продаже билетов и пропускном контроле. По словам представителей разработчика, новая система будет работать как для туристов, так и для местных жителей.
«Мы оцифруем городские пляжи, рассчитав их вместимость. После этого граждане смогут сделать бесплатный предварительный заказ мест на веб-сайтах муниципалитетов. Завершив бронирование, нужно распечатать квитанцию или скачать ее на смартфон, чтобы потом предъявить проверяющему на пляже», — рассказал пресс-секретарь компании Фелипе Менендес (Felipe Menéndez).
По его словам, на порталах будет доступна услуга бронирования день-в-день: пользователи смогут следить за количеством свободных мест и занимать их даже за несколько минут до выхода из дома. Таким образом, новая система станет удобной и для отдыхающих, и для властей, которые смогут вести «пассивный контроль» за порядком в общественных местах после их открытия для местных жителей и туристов.
Ранее в мае сообщалось, что на побережьях испанских курортов начали устанавливать специальные датчики, которые будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения информировать людей о наиболее и наименее загруженных районах.
До этого эксперты прогнозировали, что туристы начнут воевать за лежаки на популярных курортах после пандемии коронавируса. Согласно новым правилам, персонал европейских отелей будет размещать шезлонги с учетом социального дистанцирования. Пространство возле основного бассейна значительно уменьшится, потому тем, кто не успеет занять лежак, придется загорать на другой отведенной для этого территории.