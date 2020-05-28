Предсказаны сроки восстановления путешествий по миру в 2020 году

Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили заявил, что международный туризм сможет запуститься не раньше августа 2020 года. Его слова приводит газета Handelsblatt.

Предсказывая сроки восстановления путешествий после пандемии коронавируса, эксперт отметил, что он склоняется ко второму из трех сценариев, ранее разработанных организацией UNWTO. Согласно этому раскладу, туристические поездки сократятся на 70 процентов, а страны начнут открывать свои границы для иностранцев в августе-сентябре.

«Это самый большой спад в международном туризме с 1950-х годов», — уточнил Пололикашвили. Специалист также добавил, что несмотря на снятие запрета на въезд многими европейскими государствами уже в июне, большинство туристов все же проведут лето дома.

«Хотя бы потому, что авиакомпании смогут снова работать на полную мощность только в конце июля или начале августа», — пояснил Пололикашвили.

Ранее в мае Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла три наиболее вероятных сценария восстановления туризма. Согласно первому, постепенное открытие границ начнется в июле, и тогда международные туристические потоки в 2020 году упадут на 58 процентов. Второй подразумевал снятие мер по ограничению распространения инфекции в сентябре. Третий, самый пессимистичный сценарий, реализуется, если туризм не начнет восстанавливаться до конца года, и тогда количество путешествий упадет на 78 процентов.

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