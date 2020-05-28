Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Долговое бремя россиян установило абсолютный рекорд. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил Банк России.

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. Это максимальное значение в истории наблюдений. По необеспеченным потребительским кредитам показатель соответствует уровню 2014 года, сообщили в ЦБ.

Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23 процента) выплаты по ним составляют более 80 процентов от дохода.

Экономика России столкнулась с беспрецедентным шоком из-за пандемии коронавируса, признают в регуляторе. Однако финансовый сектор находится в здоровом состоянии. Российские кредитные учреждения имеют значительные запасы капитала для покрытия возможных потерь по кредитам.

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