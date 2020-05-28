«Половое воспитание» спасло темнокожего актера от жизни на улице

Шоу «Половое воспитание» спасло темнокожего актера Ншути Гатву от жизни на улице. Об этом он сообщил в интервью The Independent.

Артист, исполнивший в сериале роль гея Эрика Эффионга, рассказал, что до проекта находился в депрессии и не мог найти работу. «Отказы были невыносимыми. Прослушивания стали для меня не просто частью актерской работы, а спасательным кругом», — поделился 27-летний Гатву.

Он вспомнил, что у него также были проблемы с жильем: однажды друг хотел дать ему денег на аренду и предложить со следующего месяца бесплатно пожить у него. Актер посчитал, что это отличная возможность встать на ноги и вернуть накопленные долги, однако друг передумал помогать ему. «Я стоял на улице один со своими чемоданами и думал: "Ну все, я бездомный"», — рассказал артист.

По словам Гатву, несмотря на бедность, он выглядел безупречно и постоянно получал комплименты от окружающих: «Когда я терял вес из-за того, что ел только раз в сутки, люди говорили, что я выгляжу стройным и здоровым».

Актер считает, что если бы не участие в шоу, он бы не пережил нынешнюю пандемию. При этом он пояснил, что его карантин проходит «по большей части довольно неплохо».

«Половое воспитание» — британский сериал компании Netflix. Ожидается, что третий сезон шоу выйдет в 2021 году.

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