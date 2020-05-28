В Польше опровергли информацию о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Польский производитель молочных продуктов «Млековита» опроверг информацию российских СМИ, согласно которой глава Россельхознадзора Сергей Данкверт вымогал у руководства компании взятку. Об этом сообщает Business Insider Польша.

В заявлении компании, имеющемся в распоряжении издания, говорится, что председатель правления Дариуш Сапиньски никогда не встречался и не контактировал с Данквертом. Также опровергается требование главой ведомства взятки в размере полумиллиона долларов за снятие ограничений на поставки молочной продукции из Польши в Россию.

Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что польский бизнесмен обвинил Данкверта в вымогательстве. По данным телеканала, в полицию обратился президент компании «Млековита». Он якобы утверждает, что деньги с него требовали взамен на снятие ограничений на поставки продукции в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что неизвестно, насколько достоверна эта информация. «Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал он.

В Россельхознадзоре информацию о взятке опровергают. Данкверт в свою очередь обсуждает позицию с адвокатом.

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