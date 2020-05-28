В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора

В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока неизвестно, насколько достоверна эта информация, передает РИА Новости.

«Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал он.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что польский бизнесмен обвинил Данкверта в вымогательстве взятки на полмиллиона долларов. В полицию обратился президент компании «Млековита». Он утверждает, что деньги с него требовали взамен на снятие ограничений на поставки продукции в Россию.

В Россельхознадзоре информацию о взятке опровергают. Данкверт, в свою очередь, обсуждает позицию по поводу заявлений польской стороны с адвокатом.

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