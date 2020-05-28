Названо новое число умерших пациентов с коронавирусом в Москве

Число пациентов, умерших из-за коронавируса в Москве за апрель, по новым уточненным данным может быть увеличено с 636 до 1561. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента здравоохранения Москвы в четверг, 28 мая.

В Депздраве отмечают, что изначально число летальных исходов от COVID-19 в столице за апрель составляло 636. Впоследствии к этому нему прибавились еще 169 — это люди, которые имели отрицательный тест на коронавирус, но по результатам патологоанатомического исследования причиной их смерти все же признали COVID-19.

Кроме того, в Депздраве решили прибавить тех 756 человек, которые болели коронавирусной инфекцией, но умерли от других причин. «Следуя новой методике, из этой группы мы можем дополнительно выделить те случаи, где ковид, вероятнее всего, оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений», — говорится в сообщении.

Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по патологической анатомии Олег Зайратьянц, комментируя первоначальные данные по смертности от коронавируса в столице, заявил, что российский подход к определению причин смертности основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе на рекомендациях в отношении инфекционных заболеваний и международной квалификации болезней. Он добавил, что наиболее точно причина смерти определяется после вскрытия. В России оно проводится в среднем в 60 процентах случаев, в Москве — в 80 процентах, а за рубежом — в 2-4 процентах случаев.

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