Даниил Егоров провел встречу руководителей налоговых администраций стран БРИКС

Руководители налоговых администраций БРИКС провели заседание, которое впервые прошло в режиме видеоконференции. Мероприятие прошло под председательством руководителя ФНС России Даниила Егорова. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ключевой темой встречи стали меры поддержки налогоплательщиков в условиях пандемии COVID-19. Стороны обменялись опытом реализации мер экономической поддержки и оказания услуг налогоплательщикам в новых условиях. Даниил Егоров отметил, что кризис, вызванный COVID-19, ускорил цифровую трансформацию государственного управления и государственных услуг.

ФНС России в последние несколько лет уделяет особое внимание именно развитию дистанционного предоставления налоговых услуг. Реализовано несколько проектов. Один из них — это налоговый мониторинг, который позволяет налоговым органам иметь онлайн-доступ к бухгалтерской отчетности компаний и отслеживать транзакции. Благодаря этой технологии удалось перейти от полных проверок к совместной оценке рисков. Система уже охватывает более трети налоговых поступлений. В дальнейшем этот проект будет расширяться.

Кроме того, ФНС России создала специальную блокчейн-платформу для сотрудничества с банками и компаниями, которые обращаются за льготным кредитом. Процесс максимально оптимизирован для всех участников. Также ФНС России предоставляет онлайн-сервис для получения субсидий на зарплаты сотрудникам компаний, пострадавших от пандемии.

«Через этот сервис организован весь процесс взаимодействия – от подачи заявлений до получения выплаты. Работодатель может отследить ход рассмотрения своего заявления в Личном кабинете. Обычно это занимает не более двух-трех дней. Более 600 тысяч налогоплательщиков уже получили такую субсидию на сумму 31 млрд рублей», — отметил Даниил Егоров.

Представители налоговых ведомств стран БРИКС также обсудили перспективы налогообложения цифровой экономики, рассмотрели практические вопросы механизма автоматического обмена информацией, а также рассказали о своем опыте борьбы с «серой» экономикой.

«Автоматический обмен информацией также является многосторонним инструментом борьбы с уклонением от уплаты налогов. Необходимо и дальше развивать эту инициативу и повышать качество данных, включая в обмен данными другие виды информации, которые влияют на обеспечение государственных доходов. Эти механизмы могут быть эффективными только, если они разрабатываются и применяются с учетом всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Даниил Егоров.

