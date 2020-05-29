Самая крупная авиакомпания Европы приготовилась к банкротству

Самая крупная авиакомпания Европы — Lufthansa — приготовилась объявить о своем банкротстве. Такое решение обсуждают в руководстве немецкого концерна, сообщает Focus. Таким образом в компании хотят сохранить возможность распоряжаться своим имуществом и продолжить работу.

По собственным оценкам, Lufthansa теряет примерно миллион евро в час на фоне приостановки авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Таким образом, резервы в 4 миллиарда евро закончатся уже к осени. Переход на самоуправление может произойти в 2021 году.

В Lufthansa считают, что запуск процедуры банкротства может оказаться выгоднее госпомощи. Как сообщалось ранее, власти Германии хотят купить 20 процентов акций авиакомпании, на этих условиях будет выделен пакет поддержки на 9 миллиардов евро. Предполагается, что акции будут куплены по 2,56 евро за штуку, примерно на 300 миллионов евро. К окончательному соглашению стороны пока не пришли.

Также Еврокомиссия потребовала от Lufthansa отказаться от ключевых слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта, компания пока не выполнила этого требования.

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