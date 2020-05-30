Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры из города Сунжа в Ингушетии, где прошла спецоперация по ликвидации вооруженных боевиков. Видео размещено на сайте ведомства.

На записи видно, что к месту происшествия прибыло несколько единиц военной техники, оперативники оцепили здание, в котором укрывались боевики. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ призвали террористов сдаться, но те отказались и открыли огонь. В какой-то момент укрытие боевиков загорелось, тушить его прибыл наряд МЧС.

Сейчас в Сунже уже отменили режим контртеррористической операции (КТО) — двое вооруженных боевиков были ликвидированы. Они укрывались в кафе «Смак» на улице Демченко, где их заблокировали силовики. Вооруженные мужчины могли быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели. В настоящее время территорию проверяют взрывотехники.

Как сообщает НАК, личность обоих ликвидированных установлена. По имеющимся у ведомства данным, они собирались устроить несколько терактов на территории республики.

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