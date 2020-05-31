Названа причина катастрофы вертолета ВКС России

Следствие считает техническую неисправность одной из главных версий крушения вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) России на Чукотке. Такую причину катастрофы назвал газете «Коммерсантъ» источник в ВКС.

По информации издания, экипаж, командированный из хабаровской воинской части, 26 мая опробовал двигатель после технического обслуживания. Работы заключались в проверке противообледенительной системы и замене штепсельного разъема одной из лопастей несущего винта.

Вертолет оторвался от площадки и сразу же ударился о землю и загорелся. «Экипаж запустил двигатель на земле. При опробовании двигателя произошло отделение от земли с некоторым вращением и последующим падением на правый бок», — добавил собеседник газеты.

В результате катастрофы погибли четыре человека. По словам источника, это командир экипажа, летчик первого класса капитан Игорь Кононов, летчик-штурман старший лейтенант Роман Султанов, бортовой техник капитан Павел Лагунов и наземный техник вертолета Кирилл Балашов.

Еще один собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что все обстоятельства произошедшего прояснят данные с бортового самописца и прибора регистрации параметров полета. Они найдены и анализируются специалистами.

Это второе за май текущего года ЧП с участием военного Ми-8 в России. 19 мая еще один Ми-8 ВКС совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, вертолет упал из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли.

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