Раскрыты подробности строительства уникальной суперъяхты

Британская газета The Times раскрыла подробности строительства суперъяхты REV Ocean, которая будет служить исследовательским и экспедиционным судном для изучения Мирового океана и окружающей среды.

Суперъяхта длиной 182 метра строится по заказу норвежского миллиардера Хьелля Инге Рёкке (Kjell Inge Røkke), одного из богатейших граждан своей страны. Как пишет The Times, на судне будут созданы восемь лабораторий, оснащенных научным оборудованием общей стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей). Кроме того, REV Ocean оснастят уникальной системой тралового лова рыбы, которая позволяет собирать образцы, не повреждая их. Также на ней будет батискаф для трех человек и робот для изучения дна на глубине до 6500 метров.

В публикации говорится, что ученые смогут в течение трети года бесплатно пользоваться судном. Рёкке намерен приглашать для работы на REV Ocean ежегодно около 400 специалистов, которые будут изучать возможности защиты океана от климатических изменений, чрезмерного вылова рыбы и пластиковых отходов. Еще треть года судно будет задействовано в экспедиции, остальное время — в частных целях.

С прошлого года REV Ocean находится на верфях в Норвегии, где ее продолжают оснащать необходимым оборудованием. Сдача заказчику намечена на 2021 год, хотя изначально ввод в эксплуатацию планировался на 2020-й.

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