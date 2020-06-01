Число умерших россиян с коронавирусом превысило 4,8 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4 855, за последние сутки зафиксировано 162 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 1 июня.

4855 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 1 июня

Всего за минувшие сутки в российских регионах было выявлено 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 414 878.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июня превысило 6,16 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 106,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 372 037 пациентов, 2,64 миллиона человек выздоровели.

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