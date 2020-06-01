Число заразившихся коронавирусом в России превысило 414 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 414 тысяч. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки в стране зафиксировали 9035 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

По данным на 31 мая в стране было зафиксировано 405 483 случая заражения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее описала выход России из режима ограничений, заявив, что одновременно снять меры со всех регионов не получится. По словам Поповой, все регионы будут реализовывать план по снятию ограничений по-разному, в зависимости от статистики зараженных и вылечившихся, а также уровня опасности повторной вспышки коронавирусной инфекции.

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