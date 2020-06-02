«Чемпионат» запустил интерактивную карту возвращения спорта

Крупнейшее спортивное издание России «Чемпионат», входящее в Rambler Group, запустило уникальную онлайн-карту, предоставляющую актуальную информацию о возобновлении после пандемии мировых спортивных лиг и турниров и их статусах. Об этом говорится в сообщении Rambler Group.

Карта обновляется по мере поступления официальных данных о сроках возвращения или прекращения турниров. Пользователь может «путешествовать» по странам с помощью функций приближения и скролла. Статус турниров отображается в точках: зеленая — возобновлен, желтая — будет возобновлен, красная — завершен недоигранным. Названия турниров всплывают при наведении курсора, а при клике на название появляются другие подробности.

Кроме того, читателям «Чемпионата» доступна информация обо всех популярных соревнованиях. Рядом с картой расположена актуальная новостная лента, в которой собраны материалы о турнирах с подтвержденным статусом и о предполагаемых сроках возобновления неопределившихся лиг и кубков.

«После длительного карантина российский и мировой спорт наконец-то постепенно возвращаются в нашу жизнь — возобновляются тренировки и соревнования. Сейчас мы регулярно следим за позитивными новостями о спорте, каждый день узнаем, что тот или иной турнир готов к старту, — отметил управляющий директор «Чемпионата», заместитель управляющего директора Rambler&Co по цифровой стратегии Антон Сучков. — И чтобы всю эту информацию собрать воедино, «Чемпионат» решил создать интерактивную карту. С ее помощью наши пользователи могут в простой и удобной форме «пройтись» по странам и узнать, где уже совсем скоро начнутся спортивные события».