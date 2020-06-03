Власти Подмосковья разъяснили порядок отключения горячей воды

Плановое отключение горячего водоснабжения в Подмосковье начнется с 1 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По поручению губернатора была в интернете была запущена интерактивная карта, на которой можно узнать график отключения горячей воны по каждому дому. Всего на карте содержится информация о 53208 многоквартирных домов.

Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов, говорится в сообщении.

В связи с эпидемиологической ситуацией отключения горячей воды будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 дней. В этот период осуществляется наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, рассказал региональный министр энергетики Александр Самарин.

«Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», — сказал он.

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