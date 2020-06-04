Шершни убили застрявшую в ограде девочку

В Малайзии шершни убили восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Рой напал на детей, которые играли возле куста, где позднее нашли крупное гнездо шершней. Друзья девочки разбежались, а она сама застряла в ограде и не смогла покинуть опасное место. Шершни укусили ребенка 65 раз.

Ее младший брат, также пострадавший при нападении насекомых, рассказал матери о произошедшем. Женщина забрала дочь и отвезла обоих детей в больницу. Врачи не смогли помочь девочке: той же ночью она умерла. По словам медиков, причиной смерти стал отказ внутренних органов в результате действия яда шершней.

В 2018 году сообщалось, что житель Нормандии (Франция) погиб в результате нападения тропических шершней Vespa Velutina Nigrithorax. 57-летний мужчина был ужален агрессивными насекомыми и скончался на месте. Также нападению шершней подверглась женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными укусами.

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