Избиение трансгендера 30 чернокожими в бунтующем городе попало на видео

Видео: Ellordo Guzman / Facebook

В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), где проходят бунты из-за гибели Джорджа Флойда от рук полицейских, около 30 чернокожих избили трансгендера, попытавшегося скрыться в магазине после случившегося ранее ДТП. Соответствующие кадры видео попали в трансляцию пользователя Facebook Эллордо Гузман (Ellordo Guzman)

Известно, что чернокожий трансгендер Иллиана Диор (Ilianna Dior) забежала в магазин, чтобы спрятаться от желавших разобраться с ней из-за некого инцидента, произошедшего на дороге. В этот момент в продуктовом бурно проводила время большая компания других чернокожих, которым не понравилось поведение Диор. Они вытащили ее из-за прилавка и принялись массово избивать, в том числе подручными предметами, приводит подробности издание Metro. Вскоре Иллиана опубликовала видео, на котором показала многочисленные ссадины и гематомы, однако при этом заявила о нормальном самочувствии.

Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе, где он расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Один из полицейских Дерек Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили. Действия полиции стали причиной массовых погромов в США.

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