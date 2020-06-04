Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев в эфире программы «Секрет на миллион» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске. Его слова приводит газета «Комсомольская правда».

49-летний исполнитель заявил, что его отношения с Фриске завязались, когда она выступала в составе группы «Блестящие». Тогда пара решила не афишировать свою связь, но, как утверждает Андреев, дело шло к свадьбе. «Были молодые. Да, между нами была страсть», — отметил он.

Артист заявил, что Фриске хотела семью. Из-за напряженного гастрольного графика знаменитостей их отношения со временем сошли на нет.

В настоящее время участник «Иванушек International» состоит в браке с Лолитой Андреевой. Пара поженилась в 2000 году — тогда же у них родился сын Кирилл.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.

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