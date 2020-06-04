Собака несколько лет ходила с шампуром для шашлыка в желудке

Жительница английского города Йовиль, графство Сомерсет, утверждает, что ее кокер-спаниель по кличке Джилл несколько лет ходил с деревянным шампуром для шашлыка в желудке. Об этом сообщает издание The Sun.

Карен Фергюсон (Karen Ferguson) увидела раздражение в области живота ее питомца и отвела его в ветеринарную клинику на обследование. Оказалось, более двух лет назад Джилли проглотил острую шпажку, которая проткнула ему желудок.

«У него были воспаления вокруг паховой зоны. Позже покраснения проявились правее, возле ребер. Все это выглядело пугающе, — рассказывает владелица. — Всему виной был деревянный шампур для шашлыка. Он проткнул собаке желудок и встал между ребер».

В результате десятилетнему Джилли сделали операцию и вынули инородный предмет. Пес уже полностью восстановился после лечения. Услуги ветклиники обошлись Фергюсон в 3 тысячи фунтов стерлингов (258,8 тысячи рублей).

«Я хочу призвать окружающих внимательно следить не только за детьми, но и за своими собаками, — говорит хозяйка Джилли. — Этот случай действительно мог убить моего питомца».

В конце прошлого года сообщалось, что ветеринары из американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, обнаружили в пасти собаки палку и удалили ее. Врач утверждает, что пес ходил с инородным предметом между зубов около четырех лет.

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