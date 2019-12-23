Собака три года ходила с палкой в пасти

Ветеринары из американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, обнаружили в пасти собаки застрявшую там несколько лет назад палку и удалили ее. Об этом сообщает издание UPI.

В четверг, 19 декабря, ветеринар чистил зубы восьмилетнему псу по кличке Бадди (Buddy) из приюта Friends of Strays и нашел во рту животного горизонтально застрявшую палку. Палка уперлась в два зуба и создала что-то вроде моста. Врач утверждает, что собака три или четыре года ходила с палкой в пасти. В результате зубы, в которые упирался инородный объект, начали гнить. Ветеринарам пришлось удалить оба зуба.

Представители приюта отметили, что сейчас собака чувствует себя лучше. Приемный владелец Бадди завершил оформление документов, и теперь пес будет жить в семье.

В октябре сообщалось, что международная команда ветеринаров установила золотую коронку тигрице по кличке Кара. Шестилетнюю тигрицу конфисковали из частного владения на ферме в городе Муньяно в Италии в 2013 году.

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