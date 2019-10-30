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Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась

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Международная команда ветеринаров установила золотую коронку тигрице по кличке Кара (Cara). Об этом сообщает издание The Sun.

Шестилетнюю тигрицу конфисковали из частного владения на ферме в городе Муньяно в Италии в 2013 году. В 2015 году животное перевезли на биостанцию по охране тигров в городе Масвайлер, Германия.

Ветеринары обнаружили в клыке Кары две глубоких дырки и собрали команду специалистов из разных стран, чтобы залечить зуб тигрице. Они опасались, что клык может сломаться в любой момент и причинить большой кошке невыносимую боль.

В конце августа специалисты сделали слепок зубов Кары, чтобы сделать ей подходящий зубной имплант. 37-летний биолог Флориан Эйсерло (Florian Eiserlo) сообщил, что тигрице в ходе полуторачасовой операции почистили поврежденный зуб и слегка отшлифовали его, чтобы запломбировать. Коронка идеально подошла тигрице.

Кару посадили на специальную диету, чтобы залечить зуб, и три недели спустя она снова могла есть мясо и разжевывать кости. Биолог Ева Линденшмит (Eva Lindenschmidt) сказала, что теперь Кара может правильно кусать и часто улыбается, демонстрируя свой новый золотой зуб.

В марте сообщалось, что золотистый ретривер по кличке Уэсли (Wesley), которому ветеринары пытаются исправить прикус с помощью брекетов, стал звездой интернета. Хозяйка пса решила выровнять зубы питомца, когда он потерял возможность нормально питаться, играть и закрывать пасть.

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