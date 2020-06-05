На фоне сообщений о готовности ОПЕК+ провести переговоры об изменении параметров сделки цены на нефть подскочили до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сорт Brent по состоянию на 8:30 торгуется на уровне 40,17 доллара за баррель, а сорт WTI — 37,44 доллара. Котировки уже доходили до таких значений в среду, 3 июня, после чего резко снизились.

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Предполагается, что в ходе переговоров стороны согласуют сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки и после 1 июля, то есть продлят текущие параметры. Условия, утвержденные в апреле, предусматривают снижение ограничений на 7,7 миллиона.

Близкие к переговорам источники утверждают, что главные участники соглашения — Россия и Саудовская Аравия — согласовали позиции, а проблемой стало неисполнение квот рядом стран, например, Нигерией и Ираком. Ранее ожидалось, что переговоры пройдут 9-10 июня, потом говорили о переносе их на 4 июня.

Однако вечером в четверг сразу несколько источников сообщили, что встреча состоится в субботу, 6 июня, поскольку от всех нарушителей удалось добиться новых гарантий исполнения сделки.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что уже в июле переизбыток предложения в мире может смениться дефицитом на 3-5 миллионов баррелей в сутки, что снимет угрозу переполнения хранилищ и позволит стабилизировать рынок.

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