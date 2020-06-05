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Эксперты назвали образ «русских хакеров» орудием информационной войны против РФ

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Фото: Markus Schreiber / AP

Очередной скандал, связанный с так называемыми «русскими хакерами», набирает обороты в Германии. При этом, как отмечает «Независимая газета», речь идет о хакерской атаке на Бундестаг, случившейся еще в 2015 году. Однако ни давность происшествия, ни отсутствие каких-либо доказательств почему-то никого не смущают, констатирует издание, напоминая, что «русский след» уже успели отыскать и в нынешних беспорядках в США.

Несмотря на нелогичность и абсурдность подобных обвинений, на Западе к ним относятся со всей серьезностью — в Европе и США «русские хакеры» давно уже стали синонимом терроризма, дестабилизации обстановки, вмешательства в дела иностранных государств, отмечает газета.

Появившееся в начале апреля известие о демонтаже памятника освободителю чешской столицы маршалу СССР Ивану Коневу в Праге также, как объяснили в Чехии, стало следствием действий русских хакеров.

В декабре прошлого года в разных городах Чехии произошла серия хакерских атак на больницы. Тогда же, в 2019 году, технический директор чешско-американской IT-компании ESET Мировслав Дворжек, комментируя произошедшее, отмечал, что это действия интернет-мошенников. Затем в марте чешские учреждения здравоохранения снова подверглись атакам хакеров, но, как и в декабре, инцидент прошел практически незамеченным.

Однако спустя четыре месяца после первого инцидента, в чешских СМИ появилось «сенсационное» расследование о том, что атаки были делом рук «русских хакеров». Сообщалось также, что хакеры пытались взломать систему пражского международного аэропорта Вацлава Гавела, но их удалось нейтрализовать благодаря помощи американских спецслужб. А госсекретарь США Майкл Помпео пообещал найти и наказать виновных.

Памятник маршалу Коневу в Праге был снесен практически одновременно с появлением в СМИ расследований относительно «русских хакеров», на основании чего местная общественность заявила о том, что кибератаки стали местью за снос памятника. При этом очевидное временное несовпадение действий — декабрь и апрель — обвинителей никак не смутило, отмечает издание.
К этому хакерскому скандалу присоединился и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Он не только прямо обвинил в атаках на больницы российские спецслужбы, но даже предложил чешским властям украинскую помощь. Некоторые аналитики не исключают, что у Украины была особая роль в организации всей этой провокации. «Нельзя исключать, что кибернападения на чешские больницы, не нанесшие им никакого вреда, были инсценированы самими чешскими спецслужбами, — приводит издание мнение политолога-международника Олега Бондаренко. — Известную помощь в этом им могли оказать специалисты киберподразделений СБУ, чьи профессиональные навыки, сформированные еще советской школой информационной безопасности, а также знание русского языка как родного позволяют им подражать стилю российских программистов и хакеров».

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, мнение которого приводит издание «Аргументы и факты», образ «русского хакера» стал на Западе одним из средств информационной борьбы с Россией. Тиражируется этот образ в большей степени через социальные сети. «Мы остановились на Twitter. Там "русский хакер" живет и размножается в основном при помощи хештегов типа #Russianhacker и ему подобных. Таким образом внимание пользователей соцсети сразу направляется на соответствующие материалы, целенаправленно живописующие ужас и беспредел, которые уже сотворили или могут сотворить ужасные "русские хакеры" с кроткой демократической Америкой. Так формируется "общественное мнение", с которым уже работают не только политики, но и военные. Это плохо, потому что в их руках информационная борьба перерастает в гибридную войну», — говорит эксперт.

Он напоминает, что по этой схеме в разные годы Россию обвиняли во всяких безобразиях. В 2014 году — в участии в войне в Донбассе, в 2016-м — во вмешательстве в американские выборы, сейчас война ведется против России как энергетической державы. «Предвижу, что следующими объектами атак станут социальная политика РФ, властная вертикаль в лице военных, спецслужб и верховной власти», — добавляет эксперт.

При этом на Западе просто игнорируют требования России предъявить адекватные доказательства. «Дошло до того, что теперь любой западный политик, если он хочет усидеть в седле, должен как попугай повторять мемы про "русских хакеров", агентов ГРУ, "Новичок" и так далее», — резюмирует эксперт.

«В интересах США в 1990-е годы был создан мем "русская мафия". Он устарел, его сменила новая игрушка: "русский хакер". Россию модно нынче выставлять страной-международным информационным террористом. Мы можем сколько угодно с фактами в руках доказывать, что это не так, но американский либеральный мейнстрим не даст этой правде проникнуть в информационное пространство США на широком фронте. Де, все, что было сказано в Америке про российские химические атаки в Сирии, про вмешательство в президентскую кампанию в США, было ложью. Но ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Не буду лишний раз произносить имя того, кто эту фразу придумал», — отмечает профессор Военной академии наук Сергей Судаков.
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«Недавно популярный видеохостинг YouTube заблокировал три популярных российских ресурса, включая телекомпанию «Крым-24». Заблокировал внаглую, без предупреждений и объяснений. МИД РФ, естественно, выразил протест и совершенно справедливо квалифицировал случившееся как нападки на русскоязычные ресурсы со стороны американской интернет-платформы. А что толку? — говорит теле- и радиоведущая ВГТРК Анна Шафран. — Полагаю, это уже открытая информационная война. А на войне как на войне! Причитать и возражать тут бессмысленно. Что толку возмущаться по поводу того, что Facebook на 9 Мая забанил фотографии водружения красного флага над Рейхстагом, если Facebook — тоже американская площадка, которая тоже играет по американским правилам? В казино, как известно, всегда выигрывает крупье. Все это ставит нас перед необходимостью создавать свои интернет-площадки и через них доводить до западного сообщества наше видение мира. Все возможности для этого у России есть».

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